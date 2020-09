Pomeriggio 5, la puntata di oggi, 8 settembre 2020: anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso (Di martedì 8 settembre 2020) E’ ufficialmente ripartita la nuova stagione di Pomeriggio 5, il contenitore Mediaset che vede al timone l’immancabile Barbara d’Urso. Anche oggi dalle 17, su Canale 5, in uno studio vuoto per il rispetto delle norme anti Covid la nuova puntata. Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultima puntata il programma si è collegato con vari personaggi per parlare del tema coronavirus. Barbara d’Urso ha parlato in particolare con due bellissime dello spettacolo, e sempre chiacchierate, Antonella Mosetti e Aida Yespica. La bella Aida ha raccontato di aver contratto il Covid e di essere in quarantena da oltre 20 giorni, pur non riscontrando ... Leggi su italiasera

