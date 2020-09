Piste ciclabili, il Comune accelera. Pronti 21 chilometri, obiettivo 35 entro ottobre (Di martedì 8 settembre 2020) 'Oltre 22 chilometri di Piste ciclabili realizzati in quattro mesi. Milano è così vicina all'obiettivo dei 35 chilometri'. L'assessore alla Mobilità Marco Granelli annuncia di 'aver rispettato la ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Piste ciclabili Piste ciclabili, il Comune accelera. Pronti 21 chilometri, obiettivo 35 entro ottobre Leggo.it Parte il cantiere delle piste ciclabili, sindaco di Taranto «Promessa mantenuta»

Le prime tracce della rivoluzione nella mobilità cittadina targata amministrazione Melucci sono state disegnate questa mattina sulla Rotonda del Lungomare. Il sindaco Rinaldo Melucci ha partecipato al ...

Elezioni regionali. Pista ciclabile, Gorlero (Pd) risponde a Bissolotti: “Tonino, la tua memoria fa cilecca” (Video)

Monta la polemica sulla pista ciclabile del Ponente e sulla sua paternità. Andrea Gorlero, candidato del Partito Democratico nel collegio della provincia di Imperia, risponde ai nostri microfoni ad An ...

