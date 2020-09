Pirelli amplia la gamma di pneumatici da usare tutto l anno (Di martedì 8 settembre 2020) Pirelli amplia la gamma di pneumatici "quattro stagioni", da usare tutti i mesi dell'anno, assecondando le richieste degli automobilisti che guardano con sempre maggior interesse a questa categoria. ... Leggi su gazzettadelsud

Negli ultimi tre anni si e' registrato un forte incremento dell'interesse da parte dei consumatori dei principali mercati europei nei pneumatici all season, portando i volumi del mercato di questi pne ...Il raddoppio della domanda nel 2019 rispetto al 2016 conferma l'interesse degli utenti per le gomme 'all season' da usare tutti i mesi dell'anno, un trend a cui si è subito adeguata Pirelli che lancia ...