Omicidio di Willy Monteiro, il sindaco di Cori: 'Violenza inaudita, revoca della licenza per la frutteria di Bianchi' (Di martedì 8 settembre 2020) Pestato dal branco perché aveva provato a sedare una lite. Willy Monteiro Duarte, 21 anni di Paliano, in provincia di Frosinone,, è morto così poco dopo le 3 del mattino di domenica 6 settembre a ... Leggi su latinatoday

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - M5S_Europa : Quello che è successo a Willy #Monteiro, a soli 21 anni, è inammissibile. Un omicidio codardo e spietato da parte d… - forchi_giuseppe : RT @ultimenotizie: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio a #Colleferro di Willy Monteiro Duarte: “In fin dei conti cos'hanno fat… - SchirruLaura : RT @ultimenotizie: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio a #Colleferro di Willy Monteiro Duarte: “In fin dei conti cos'hanno fat… -