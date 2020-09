Omicidio Colleferro, il premier Conte: “Sono scioccato per Willy, cosa diremo ai nostri figli?” (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo due giorni di silenzio, anche il premier Giuseppe Conte si è espresso sulla tragica morte di Willy Monteiro. Lo ha fatto a margine del punto stampa da Beirut parlando di “cieca violenza”. “Sono rimasto scioccato. Ieri sono rimasto veramente e fortemente colpito. Vorrei dire anche scioccato, a tal punto che ho preferito non rilasciare dichiarazioni. Ho preferito parlare prima con i genitori del ragazzo”, spiega il presidente del Consiglio. “Ho trovato un papà affranto, come tutta la famiglia. Non spetta a me farmi carico delle investigazioni giudiziarie ma fermiamoci a riflettere: cosa diremo ai nostri figli? Io ho un ragazzo di 13 anni, cosa gli dirò di non intervenire per sedare ... Leggi su tpi

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - nienteluigi : RT @giannileft: - CastelluccioS : RT @chetempochefa: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso… -

