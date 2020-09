Miley Cyrus abbandona la dieta vegana: 'Il mio cervello non correva più' (Di martedì 8 settembre 2020) abbandona la dieta vegana e ammette: 'Il mio cervello non correva più'. La cantante, che ha seguito questo regime alimentare per sei anni - dal 2013 al 2019 -, ha scelto di cambiare perché si sentiva ... Leggi su leggo

Corriere : Miley Cyrus ha abbandonato la dieta vegana. «Il cervello non funzionava più bene» - repubblica : Miley Cyrus abbandona la dieta vegana: 'Il cervello non funzionava a dovere' - mtvitalia : Miley Cyrus è arrivata ai #VMAs ?? - chesschifo : Ascolta Miley Cyrus stai piena di soldi e non sei in grado di trovarti un esperto di nutrizione vegana - Crusade95058801 : RT @IlPrimatoN: Un brutta tegola per la sottocultura vegan -