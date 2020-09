Marco Masini in concerto a Udine mercoledì 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo i fortunati appuntamenti con Massimo Ranieri, i Musici di Francesco Guccini, Peppino di Capri, Pink Sonic, Arturo Brachettie Morgan, ultimo appuntamento al Castello di Udine per la rassegna Udine Vola, contenitore artistico e culturale che ha colorato l’estate della prestigiosa venue Udinese. A salire sul palco domani, mercoledì 9 settembre, sarà Marco Masini, cantautore fra i più amati dal pubblico, che proporrà lo spettacolo “30 Anniversary Piano e Voce”, uno concerto intimo e elegante, che includerà tutti i successi di 30 anni di meravigliosa carrieradell’artista. Il concerto è il ... Leggi su udine20

