Lucia Azzolina: “Salvini ha usato la scuola, sono diventato il suo pane quotidiano” (Di martedì 8 settembre 2020) “Matteo Salvini? sono diventato il suo pane quotidiano, vorrei chiedergli se lui si è impegnato a collaborare un po’ sulla ripartenza delle scuole o se ha usato il tema come una clave elettorale, terrorizzando famiglie e studenti. Ma ce l’ha una coscienza o ha solo gettato nel panico studenti e studentesse? Negli altri Paesi le opposizioni hanno collaborato con il Governo“. Queste le dichiarazioni della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3. Leggi su sportface

Ancora un botta e risposta tra la ministra dell'Istruzione e il segretario della Lega. Dopo l'ennesimo attacco sferrato da Matteo Salvini, la ministra Lucia Azzolina, intervenuta ad Agorà su Rai 3, ha ...

Scuola, Conte: "Superata maggior parte criticità"

Sulla riaperture delle scuole "io sono fiducioso", è "stata superata la maggior parte delle criticità, i lavori procedono molto bene". Così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Beirut risponde a ...

