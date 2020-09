Lazio, Inzaghi aspetta tutti i nazionali: ancora ok Leiva (Di martedì 8 settembre 2020) FORMELLO - Si torna a lavorare sul serio da domani, la Lazio aspetta tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Inzaghi dirige il secondo allenamento settimanale con il gruppo ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi RadioRadio: «Acerbi multato, Inzaghi aspetta top-player. Champions? Così le perde tutte»

Diversi noti giornalisti sportivi esprimono un giudizio sul momento biancoceleste. Nel consueto dibattito di RadioRadio si è parlato del momento Lazio. Franco Melli, Furio Focolari, Paolo Cericola, Fe ...

I complimenti di De Rossi per Inzaghi: «Non pensavo diventasse così bravo»

De Rossi ha elogiato mister Simone Inzaghi. Durante il Premio Calabrese, l’ex giallorosso si è complimentato con il tecnico della Lazio A margine del Premio Calabrese, Daniele De Rossi – ex pilastro d ...

