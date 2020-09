La Francia riduce la quarantena Covid da 14 a 7 giorni: «Sarà più rispettata» (Di martedì 8 settembre 2020) Per il Consiglio scientifico «si è più contagiosi nei primi cinque giorni» dall’apparizione dei sintomi o dalla positività del tampone,. La decisione verrà adottata venerdì Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Francia riduce

Il Sole 24 ORE

Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell’isolamento per le persone risultate positive al coronavirus. Lo ha annunciat ...Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus: è quanto annunc ...