Italia Under 21, Nicolato: «Svezia? Troppa la differenza di preparazione nelle gambe» (Di martedì 8 settembre 2020) Paolo Nicolato, tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato al termine della sfida persa dagli azzurrini contro la Svezia Paolo Nicolato, tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato al termine della sfida persa dagli azzurrini contro la Svezia. Le sue parole. «Direi che i ragazzi sono stati anche bravi, ho avuto netta l’impressione che non potessero fare di più. Troppa la differenza di preparazione nelle gambe, anzi si sono dati da fare fino alla fine. Adesso ci aspettano altri due impegni ad ottobre, sapevamo che la qualificazione in questo girone e con la lunga assenza dai campi sarebbe stata complicata» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Italia Under 21, Nicolato: «I ragazzi non potevano fare di più» - - 100x100Napoli : Pesante sconfitta per l'#Italia #Under21. - MomentiCalcio : #Under21, l’Italia di #Nicolato crolla in #Svezia: 3-0 il risultato finale -