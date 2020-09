Incendi Basilicata: boschi di nuovo in fiamme a Maratea (Di martedì 8 settembre 2020) Non c’è pace in questa estate per i boschi di Maratea, in provincia di Potenza. Oggi un altro Incendio sta impegnando i vigili del fuoco del distaccamento di Lauria in contrada Citrosella. Oltre agli uomini impegnati nello spegnimento a terra, dall’alto vengono effettuati dei lanci di acqua da un canadair e da un elicottero, a supporto dello operazioni. L’area delle fiamme è stata circoscritta ma l’Incendio è ancora attivo. Presenti sul posto carabinieri forestali, polizia locale, volontari e Anas. La richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco alle 6. Sulle cause saranno effettuate le opportune perizie dopo lo spegnimento e la bonifica, non si esclude l’origine dolosa.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Basilicata Incendi Basilicata: boschi di nuovo in fiamme a Maratea Meteo Web Viabilità: tavolo in Prefettura per ripristino tratto Statale Amalfitana e Sarpi Maratea

La sicurezza stradale di nuovo al centro dell’attenzione in Prefettura. Il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha convocato d’urgenza, nel pomeriggio di ieri, due “tavoli” con la partecipazione dei Si ...

Incendio a Melfi, intervengono due canadair

(ANSA) - POTENZA, 07 SET - L'intervento di due canadair e di un elicottero si è reso necessario per spegnere un vasto incendio di bosco e vegetazione divampato a Melfi (Potenza), in contrada San Giorg ...

