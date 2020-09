Il virologo Crisanti: “Covid non è cambiato. Seconda ondata? Se ci sarà, a dicembre-gennaio” (Di martedì 8 settembre 2020) Il virus non è cambiato ma è cambiato il modo in cui il Paese sta affrontando il problema. Questo emerge da alcune riflessioni rilasciate da Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, che in un’intervista all’Huffington Post fa il punto sull’epidemia. “Nel nostro Paese i dati ci dicono che la ripresa della trasmissione – che stiamo registrando nelle ultime settimane con numeri di casi in media vicini a quelli che leggevamo ogni giorno nel bollettino della Protezione Civile quando è stato decretato il lockdown – presenta differenze notevoli rispetto a quel periodo di fine febbraio – inizio marzo, quando la capacità di fare tamponi era scarsa”. Nel quadro tracciato dal virologo, ... Leggi su tpi

