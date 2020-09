Il pestaggio a morte di Willy diventa un caso nazionale. I fermati negano, ma i testimoni confermano (Di martedì 8 settembre 2020) "Siamo intervenuti a rissa già in corso per fare da pacieri. Ma il ragazzo non lo abbiamo mai toccato". Così hanno risposto al giudice per le indagini preliminari i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ... Leggi su tg.la7

ChangeItalia : Willy aveva 21 anni. E’ intervenuto per salvare un suo amico da un pestaggio ad opera di quattro ragazzi violenti,… - fattoquotidiano : MORTE WILLY I fratelli bianchi negano di essere gli autori del pestaggio, anzi, sostengono di essere intervenuti p… - _girlalmighty_x : RT @CarloF0554ti: Di quel che è successo dopo l'omicidio di #WillyMonteiro c'é una cosa che mi dà assai fastidio: le indagini per omicidio… - maxmonz : RT @ChangeItalia: Willy aveva 21 anni. E’ intervenuto per salvare un suo amico da un pestaggio ad opera di quattro ragazzi violenti, e inve… - SaralunaT : RT @CarloF0554ti: Di quel che è successo dopo l'omicidio di #WillyMonteiro c'é una cosa che mi dà assai fastidio: le indagini per omicidio… -

Ultime Notizie dalla rete : pestaggio morte Ragazzo morto. Fratelli Bianchi: "Non abbiamo toccato Willy" Rai News Colleferro, i fratelli Bianchi respingono tutte le accuse: “Non abbiamo toccato Willy. Noi siamo intervenuti per dividere”

Negano di essere loro gli autori del pestaggio che ha provocato la morte di Willy Monteiro Duarte. Di più: sostengono di essere intervenuti per sedare la rissa. Hanno respinto tutte le accuse Marco e ...

Willy Monteiro, Luca Bizzarri contro la gogna del web: «Un assassino è presunto fino alla condanna». E' bufera

«Un assassino è “presunto” fino a che un tribunale dice che è un assassino. Un paese che fatica, o più spesso rinuncia, a comprendere questo concetto, non può migliorare. Un popolo che vuol farsi gius ...

Negano di essere loro gli autori del pestaggio che ha provocato la morte di Willy Monteiro Duarte. Di più: sostengono di essere intervenuti per sedare la rissa. Hanno respinto tutte le accuse Marco e ...«Un assassino è “presunto” fino a che un tribunale dice che è un assassino. Un paese che fatica, o più spesso rinuncia, a comprendere questo concetto, non può migliorare. Un popolo che vuol farsi gius ...