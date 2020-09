HENRIQUE E LA SUA DUTTILITA’ PER IL NUOVO CROTONE DI STROPPA (Di martedì 8 settembre 2020) Dal Portogallo fino ad arrivare al CROTONE di Giovanni STROPPA neo-promossa in Serie A dopo una stagione da protagonista nel campionato cadetto: questo il NUOVO cammino di Eduardo HENRIQUE da Silva con i pitagorici che hanno chiuso per il centrocampista dello Sporting Lisbona. Nato a Limeria alle porte di San Paolo il 17 maggio del 1995, il giovane HENRIQUE nasce calcisticamente nelle giovanili del Guarani alle porte di Campinas prima di passare in prima squadra senza però scendere mai in campo. Dopo un’annata poco produttiva al San Paolo B, città della sua regione passa all’Atletico Mineiro dove resta fino al 2016: nonostante un’avventura in ombra, passa al Internacional di Porto Alegre per poi essere girato in prestito all’Ahtletico Paranaense dove gioca con ... Leggi su alfredopedulla

Il Crotone è letteralmente scatenato e si appresta a chiudere diversi colpi uno dopo l'altro. Dopo le operazioni praticamente chiuse per gli acquisti di Cigarini e Rispoli, e l'ufficialità di Vulic a ...

Tattica e strategia: una lettura degli indulti in Venezuela

Il quadro politico in Venezuela sta presentando un'evoluzione accelerata in questi giorni, ora, attraverso l’indulto che il presidente Nicolás Maduro ha concesso a più di 100 leader e attivisti antich ...

