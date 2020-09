Grande Fratello Vip, Signorini e il timore del contagio: “Non mi fido” (Di martedì 8 settembre 2020) Grande Fratello Vip, a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, il conduttore rilascia un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Grande Fratello Vip, si comincia. Lunedì prossimo, il 14 settembre, riaprirà i battenti su Canale5 il reality show che vede personaggi noti nella casa del Gf. Varie novità per quest’anno, dalla casa allestita stile anni ’70 ai due appuntamenti settimanali. Il programma infatti andrà in onda il lunedì e il venerdì. Alfonso Signorini a pochi giorni dall’esordio ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore ha parlato soprattutto delle precauzioni prese vista l’emergenza sanitaria e del timore del contagio che lo assale. Ha ... Leggi su bloglive

