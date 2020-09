Giudice arbitrale: chi è, cosa fa e come si diventa. La guida rapida (Di martedì 8 settembre 2020) Giudice arbitrale: chi è, cosa fa e come si diventa. La guida rapida E’ noto a tutti che i tempi della giustizia in Italia non sono di certo celeri: sia in ambito civile, sia in ambito penale occorrono lunghe attese per addivenire ad una sentenza che dia ragione o torto. Ebbene, in questo contesto, forse però non tutti sanno che esistono strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, ovvero sono disponibili strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che, una volta azionati, permettono di non passare per interminabili e costosi procedimenti in tribunale. Vediamo dunque di seguito chi è e a che cosa serve il Giudice arbitrale, una delle figure appunto chiamate a svolgere questa ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Giudice arbitrale Come diventare giudice arbitrale La Legge per Tutti Djokovic colpisce la giudice di linea con una pallina: fuori dagli Us Open

Novak Djokovic, impegnato negli ottavi contro lo spagnolo Carreno Busta, è stato squalificato per aver scagliato, seppur involontariamente, una pallina contro una giudice di linea, un gesto sanzionato ...

La pallettata alla giudice di linea e la squalifica. Djokovic si scusa: "Mi sento triste"

Il numero 1 del mondo era sotto 5-6 nel primo set, quando ha colpito la palla con forza in evidente disappunto verso la direzione. Poi l'ammenda su Instagram ...

Novak Djokovic, impegnato negli ottavi contro lo spagnolo Carreno Busta, è stato squalificato per aver scagliato, seppur involontariamente, una pallina contro una giudice di linea, un gesto sanzionato ...Il numero 1 del mondo era sotto 5-6 nel primo set, quando ha colpito la palla con forza in evidente disappunto verso la direzione. Poi l'ammenda su Instagram ...