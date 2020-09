Giappone, il tifone Haishen provoca danni: 2 morti e 4 dispersi (Di martedì 8 settembre 2020) Il passaggio del tifone Haishen in Giappone ha provocato diversi danni: oltre quelli ambientali, sono morte 2 persone ed altre 4 sono attualmente disperse Il passaggio del tifone Haishen sul versante orientale del Giappone ha causato diversi danni, oltre che ambientali, alle persone. Il bilancio, infatti, è di 2 morti e 4 dispersi. Questo è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

