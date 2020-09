‘Gf Vip 5’, nel cast due ex fidanzati: ecco di chi si tratta (Di martedì 8 settembre 2020) Partirà tra pochissimi giorni la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Per il secondo anno consecutivo al timone ci sarà Alfonso Signorini, mentre a commentare con lui il percorso dei concorrenti ci saranno Pupo ed Antonella Elia. Il cast scelto per il reality è ormai ufficiale e hanno deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, entrambi attori di diverse fiction di successo di Canale 5, hanno avuto in passato una relazione. La loro storia d’amore è finita nel 2015 e lei, dopo la parentesi con Morra, è stata per un periodo al fianco di Gabriel Garko. In pochi ricorderanno la rissa in un bar che coinvolse Massimiliano e Francesco Testi, ex gieffino ed ex collega nella fiction Furore, proprio a causa della bella Adua. Non sono stati mai chiariti i motivi ... Leggi su isaechia

gayit : Gf Vip e Ballando con le Stelle 2020, i cast ufficiali: la tv generalista apre all'inclusione totale… - DrApocalypse : Gf Vip e Ballando con le Stelle 2020, i cast ufficiali: la tv generalista apre all'inclusione totale… - bubinoblog : ALFONSO SIGNORINI: FACCIO IL TAMPONE OGNI GIORNO MA NON ENTRERÒ NELLA CASA DEL GF VIP... NON MI FIDO! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Anche un alatrense al "Grande Fratello Vip": Gabriele Rossi parte col piede giusto ciociariaoggi.it