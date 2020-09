Gentiloni: serve un’Europa leader nella transizione verde (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – La sfida della transizione verde per l’Europa è “impegnativa” ma “inevitabile”. In un intervento video alla Summer School Renzo Imbeni di Modena questa mattina il Commissario europeo per gli affari Paolo Gentiloni è tornato a parlare di economia green e del ruolo dell’Unione europea “Posso assicurare che in campo economico c’è un enorme interesse”, ha affermato Gentiloni che ha risposto anche a chi ha più volte sottolineato come non possa bastare l’impegno europeo a ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO2 globali. “È vero anche l’esatto contrario, cioè: quale altro attore politico e istituzionale sulla scena globale può svolgere questo ruolo di avanguardia al di fuori ... Leggi su quifinanza

