Formula 1, Jean Alesi: “Leclerc non deve arrendersi, contribuisca alla rinascita della Ferrari” (Di martedì 8 settembre 2020) Jean Alesi è stato intervistato da Il Resto del Carlino, a cui l’ex pilota della Ferrari ha parlato del difficile periodo storico della Rossa di Maranello ed in particolare della situazione legata a Sebastian Vettel e Charles Leclerc. “Posso capire che Vettel sia demoralizzato, sa già che è al suo ultimo anno e non sa se correrà l’anno prossimo, ma Leclerc proprio non può rassegnarsi. Io mi sono sbattuto per la Ferrari cinque lunghi anni e quando mi andava bene arrivavo terzo, ma non mi sono mai arreso. Charles ha già dimostrato di avere grandissimo talento, ora deve ricordarsi che non può provare rassegnazione.” Alesi ha anche sottolineato come la Ferrari abbia puntato sul giovane monegasco: ... Leggi su sportface

