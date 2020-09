Foggia. Rimproverato per la mascherina, prende a pugni una donna (Di martedì 8 settembre 2020) Foggia. Ha inveito contro la donna che gli aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina, in quanto obbligatoria nei luoghi chiusi, e l’ha presa a pugni in faccia. Rimproverato per la mascherina, prende a pugni una donna L’aggressione si è consumata nella sala d’aspetto di un patronato Cgil di Foggia. La donna aveva invitato l’uomo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Today_it : Rimproverato per la mascherina, prende a pugni una donna: i carabinieri lo salvano dal linciaggio -