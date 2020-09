Evasione Jhonny lo zingaro:cappellano,legge permessi è buona (Di martedì 8 settembre 2020) SASSARI, 08 SET - "Ogni giorno tantissimi detenuti escono dalle carceri e accedono a misure alternative, le pochissime evasioni non scalfiscano la validità della legge, fondata sul principio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CorriereQ : Evasione Jhonny lo zingaro:cappellano,legge permessi è buona - egopor : RT @osternimmer99: @Gianmar26145917 Sta al governo, non all'opposizione! Cambiate queste leggi indegne! Hanno permesso la scarcerazione dei… - snowleonard68 : RT @osternimmer99: @Gianmar26145917 Sta al governo, non all'opposizione! Cambiate queste leggi indegne! Hanno permesso la scarcerazione dei… - Gianmar26145917 : RT @osternimmer99: @Gianmar26145917 Sta al governo, non all'opposizione! Cambiate queste leggi indegne! Hanno permesso la scarcerazione dei… - osternimmer99 : @Gianmar26145917 Sta al governo, non all'opposizione! Cambiate queste leggi indegne! Hanno permesso la scarcerazion… -