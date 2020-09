DAYDREAMER, anticipazioni del 13 e 19 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate di domenica 13 e sabato 19 settembre 2020:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2020Can è piuttosto alterato, ma calmo. Al contrario, Deren grida e si comporta in modo molto aggressivo. Can decide di invitare Sanem e i suoi colleghi a lavorare a casa sua. In questo modo i ragazzi, cambiando location lavorativa, potranno essere più creativi. Mevkibe decide di recarsi a casa di Can con dei sarma fatti in casa per controllare che Sanem e Can non siano soli; al suo arrivo viene accolta con gioia dai colleghi di Sanem i quali, affamatissimi, non vedono l’ora di fare uno spuntino. Can propone a Sanem di fare un discorso inaugurale alla ... Leggi su tvsoap

