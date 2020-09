Covid, nuovo focolaio in un’azienda di Polignano a Mare, Bari: 78 positivi (Di martedì 8 settembre 2020) Situazione delicata a Bari, un’azienda agricola sottoposta a tampone: 1 dipendente su 2 è positivo al Covid. Dalla provincia di Bari emergono dei dati preoccupanti provenienti da un’azienda ortofrutticola: 78 sono i contagi, tutti i dipendenti dell’azienda di Polignano a Mare. 159 i tamponi fatti e 78 i lavoratori positivi, una media di 1 dipendente … L'articolo Covid, nuovo focolaio in un’azienda di Polignano a Mare, Bari: 78 positivi proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - LaStampa : Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm: norme anti-Covid prorogate al 7 ottobre - Agenzia_Italia : Conte firma il nuovo dpcm: le misure anti-Covid prorogate fino al 7 ottobre - mariadmarzano : RT @Tommy_JP_91: Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm: norme anti-Covid prorogate al 7 ottobre. 'è allo studio un piano per ridurre l… - cav_errante_ : RT @07Emmedi: Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che prevede la proroga per 30 giorni delle misure per l’emergenza coronavirus. Le misure anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Emergenza Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo dPCM 7 settembre 2020 con proroghe sino al 7 ottobre Lavori Pubblici Coronavirus, nuovi positivi in calo, sono 59, ma c’è un decesso

Firenze – In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in p ...

Casa, dalla Regione la sintesi degli interventi e le nuove prospettive

Firenze – Una mappatura tecnico-finanziaria importantissima, che dà la misura dell’impegno sul tema dell’abitare in Toscana, è quella che ha fatto ieri, nel corso dell’iniziativa “Case popolari in Tos ...

Firenze – In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in p ...Firenze – Una mappatura tecnico-finanziaria importantissima, che dà la misura dell’impegno sul tema dell’abitare in Toscana, è quella che ha fatto ieri, nel corso dell’iniziativa “Case popolari in Tos ...