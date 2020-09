Covid, nuovo focolaio a Polignano: la mappa dei contagi tra i lavoratori a settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Un nuovo focolaio in una azienda, questa volta in Puglia. La ditta colpita dal coronavirus, Sop, si occupa di import-export nel campo agricolo e ha sede a Polignano a Mare, nota cittadina in provincia di Bari: 78 positivi in tutto, per adesso, su 159 tamponi eseguiti (ma ne sono previsti altri). I test sono stati eseguiti dal Dipartimento di Prevenzione della Asl. Il focolaio è stato commentato anche da Confagricoltura, amareggiata per la notizia. Il vicepresidente, Massimiliano Delcore, ha aggiunto che nonostante tutte le misure di sicurezza e la massima attenzione riposta, in presenza di un’entità così significativa di forza lavoro all’opera, non è possibile garantire il “rischio zero“. focolaio a Polignano, chiuso anche il ... Leggi su quifinanza

