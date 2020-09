Coronavirus, la quarantena può essere ridotta da 14 a 7 giorni - In Francia: 'Così sarà più rispettata' (Di martedì 8 settembre 2020) 'È ragionevole pensare a un cambiamento del periodo di quarantena' con una riduzione da 14 a 7 giorni, in mancanza di sintomi, 'per non bloccare un Paese intero'. Lo ha detto il direttore della ... Leggi su tgcom24.mediaset

