Coronavirus, esplode focolaio al Sud Italia. Boom di positivi, già decine di contagi (Di martedì 8 settembre 2020) Sono 78 le persone positive individuate in un nuovo focolaio di Coronavirus all’interno di un’azienda agricola del barese. A comunicare la scoperta del nuovo cluster è la Asl di Bari dopo aver effettuato 159 tamponi tra i dipendenti della struttura. Il focolaio è emerso a seguito della positività al tampone riscontrata fatto a una lavoratrice della ditta. La donna infatti aveva accusato i sintomi del Coronavirus nei giorni scorsi e per questo era stata sottoposta a i controlli del caso che avevano confermato il contagio. A quel punto è stata avvisata la Asl di riferimento e tutti i dipendenti sono stati sottoposti al tampone. Come riporta ”La gazzetta del Mezzogiorno”, il Dipartimento di prevenzione della Aal di Bari ha attivato le ... Leggi su caffeinamagazine

piobulgaro : ?? CORONAVIRUS - ESPLODE NUOVO FOCOLAIO IN UNA CASA DI RIPOSO, TANTI POSITIVI! Ecco dove ????… - PrimaStampa_eu : Coronavirus in Sicilia: oggi Catania esplode con i nuovi casi positivi, a Ragusa purtroppo si registra la morte di… - Paola_zrz : RT @LaCnews24: Coronavirus, ad Amantea 25 migranti contagiati: esplode la protesta dei cittadini #calabrianotizie #newscalabria https://t.c… - FerreriFederica : RT @LaCnews24: Coronavirus, ad Amantea 25 migranti contagiati: esplode la protesta dei cittadini #calabrianotizie #newscalabria https://t.c… - LaCnews24 : Coronavirus, ad Amantea 25 migranti contagiati: esplode la protesta dei cittadini #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esplode Coronavirus: esplode focolaio in un’azienda di Polignano. 78 positivi AgoraBlog “Test Covid-19 in vendita nel 2018”/ Database mondiale: complotto e mistero (risolto)

Test diagnostici per il Covid-19 venduti già nel 2018: complotto? Il mistero e l’arcano svelato sul database della Banca Mondiale WITS Ma come è possibile che test diagnostici per riconoscere il Covid ...

Covid, in Usa esplode l'e-health: i servizi arrivano dalla farmacia. Monti (Wba): accelerazione del processo

Stati Uniti: l'avanzata del Coronavirus ha dato un impulso alla telemedicina con la farmacia protagonista della riscossa di tutta la sanità digitale Come in Italia, anche negli Stati Uniti l'avanzata ...

Test diagnostici per il Covid-19 venduti già nel 2018: complotto? Il mistero e l’arcano svelato sul database della Banca Mondiale WITS Ma come è possibile che test diagnostici per riconoscere il Covid ...Stati Uniti: l'avanzata del Coronavirus ha dato un impulso alla telemedicina con la farmacia protagonista della riscossa di tutta la sanità digitale Come in Italia, anche negli Stati Uniti l'avanzata ...