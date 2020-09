"Ci ha ucciso, porto Giuseppe Conte in tribunale". La crociata di Gianfranco Vissani: "Fuori i soldi" (Di martedì 8 settembre 2020) «Io ho dieci ettari di terreno, mangio lo stesso. Ma i miei colleghi? Come fanno?». È preoccupato, Gianfranco Vissani. Per se stesso, ma più ancora per chi fa il suo mestiere. E il suo mestiere, quello del ristoratore, è forse quello che dalla tragedia del coronavirus ha dovuto patire le perdite più grandi: saracinesche abbassate, clienti dimezzati. E poi, l'epilogo più drammatico: il sucidio di Luca Vanni, a solo 44 anni, travolto dalle preoccupazioni economiche per l'avvenire del suo locale a Firenze. Per Vissani, cuoco celeberrimo nella sua Baschi (Terni), poi personaggio televisivo e poliedrica personalità della vita culinaria degli ultimi trent' anni, la pandemia ha fatto divampare un altro pericoloso morbo: quello dell'individualismo, del pensare solo a se stessi e ai ... Leggi su liberoquotidiano

CiceroM5S : RT @VincentManci69: Ecco. Adesso quanto pensate che restino in carcere quei 4 #BusteDiMmerdaMistoPiscio defecati da quelle grandi TROIE del… - VincentManci69 : Ecco. Adesso quanto pensate che restino in carcere quei 4 #BusteDiMmerdaMistoPiscio defecati da quelle grandi TROIE… - caulfielddddd : Tipello di 23 anni che mi dice che mi porto bene i miei quasi 26 SENTI guarda che io ho ucciso per molto meno - Yogaolic : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Il migliore amico di Mario Paciolla: “Non si sarebbe mai ucciso, vogliamo la verità” [di DARIO DEL PORTO E G… - ceciliarinald : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Il migliore amico di Mario Paciolla: “Non si sarebbe mai ucciso, vogliamo la verità” [di DARIO DEL PORTO E G… -

Ultime Notizie dalla rete : ucciso porto Shock a Porto di Mezzo: 28enne ucciso a coltellate gonews Gianfranco Vissani porta Giuseppe Conte in tribunale: "Ci ha ucciso, fuori i soldi"

«Io ho dieci ettari di terreno, mangio lo stesso. Ma i miei colleghi? Come fanno?». È preoccupato, Gianfranco Vissani. Per se stesso, ma più ancora per chi fa il suo mestiere. E il suo mestiere, quell ...

Egitto: fonti stampa, Abdullah Morsi potrebbe essere stato ucciso da una sostanza letale

Londra, 08 set 10:57 - (Agenzia Nova) - Abdullah Morsi, figlio dell’ex presidente dell’Egitto Mohamed Morsi, potrebbe essere stato ucciso un anno fa “da una sostanza letale”. L’ipotesi è stata avanzat ...

«Io ho dieci ettari di terreno, mangio lo stesso. Ma i miei colleghi? Come fanno?». È preoccupato, Gianfranco Vissani. Per se stesso, ma più ancora per chi fa il suo mestiere. E il suo mestiere, quell ...Londra, 08 set 10:57 - (Agenzia Nova) - Abdullah Morsi, figlio dell’ex presidente dell’Egitto Mohamed Morsi, potrebbe essere stato ucciso un anno fa “da una sostanza letale”. L’ipotesi è stata avanzat ...