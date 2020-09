Ceferin e i tifosi allo stadio: “La Supercoppa a Budapest sarà test pilota” (Di martedì 8 settembre 2020) A margine dell'Assemblea Generale ECA, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è intervenuto cogliendo l'occasione di parlare anche del ritorno dei tifosi allo stadio. Nonostante la pandemia di coronavirus non stia dando tregua, sarà possibile rivedere il pubblico molto presto, ad iniziare dalla Supercoppa europea del prossimo 24 settembreCeferin: "Supercoppa test pilota per tifosi"caption id="attachment 305161" align="alignnone" width="676" Ceferin (Getty Images)/captionIl numero uno della Uefa ha colto l'occasione per parlare della Supercoppa europea, in programma il 24 settembre a Budapest tra Bayern Monaco e Siviglia, che vedrà un'apertura parziale agli ... Leggi su itasportpress

“La prossima sfida è quella di riportare la parte più importante del calcio, ovverosia i tifosi, allo stadio. E la Supercoppa a Budapest sarà un test pilota”. Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleks ...

