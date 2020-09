Catturato l'orso Papillon (fino alla prossima fuga) (Di martedì 8 settembre 2020) Oscar Grazioli M49 torna in gabbia dopo 42 giorni. Scontro tra animalisti e agricoltori: "Basta accanirsi" Hanno riacciuffato M 49. Conviene riassumere la storia di questo orso, soprannominato dal ministro per l'Ambiente Costa «Papillon», in omaggio a Henri Charrière e alla sua fuga dalle colonie penali francesi della Guyana. Il comportamento di Papillon aveva innescato feroci polemiche non solo fra agricoltori e pastori delle zone trentine, ma era diventato motivo di attrito politico tra il presidente della provincia di Trento e il ministero dell'ambiente, il primo schierato con parte della popolazione e con le organizzazioni sindacali degli agricoltori (Coldiretti in primis), il secondo con gli animalisti, ma anche con parte dei cittadini trentini e della popolazione ... Leggi su ilgiornale

