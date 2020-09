Boss in incognito con Max Giusti da stasera su Rai 2: si parte con Francesca Ossani della Crik Crok (Di martedì 8 settembre 2020) Torna uno dei programmi più particolari del piccolo schermo, dopo una pausa su Rai 2. Max Giusti torna con un programma tutto suo e da stasera sarà protagonista di Boss in incognito, in onda sulla seconda rete per 4 puntate e quindi per 4 serate. Si parte oggi 8 settembre 2020 con la prima puntata e la prima importante novità. A differenza di quanto accadeva in passato, in questa edizione il ruolo centrale sarà sempre del Boss che sotto mentite spoglie lavorerà con i suoi dipendenti, ma anche il conduttore potrà dire la sua. Come? Max Giusti si trasformerà, si camufferà e diventerà a sua volta un protagonista in incognito. Protagonista della prima puntata la ... Leggi su ultimenotizieflash

