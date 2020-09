Bambino con la febbre in una scuola d’infanzia a Crema, scatta l’isolamento per tutti. La sindaca: “Norme pre-tampone non chiare” (Di martedì 8 settembre 2020) Un Bambino ha la febbre e scatta l’isolamento per l’intera classe e per le maestre. È accaduto alla scuola dell’infanzia Iside Franceschini, ex Montessori, di Crema, dove, di fronte a una “febbriciattola” manifestata da un piccolo allievo, venerdì è scattata la procedura prevista dall’Ats Valpadana. I compagni del Bambino – che aveva la temperatura oltre i 37,5 gradi – sono rimasti a casa su indicazione della direttrice, che ha contattato una ad una tutte le famiglie della classe. La scuola resta aperta, invece, per gli altri bambini e per le altre insegnanti che hanno continuato regolarmente a fare lezione. L’isolamento ha sollevato un problema non di poco conto, che ha spinto ... Leggi su ilfattoquotidiano

