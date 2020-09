Atletica, meeting Ostrava 2020, Crippa: “Contento per il record, strada giusta” (Di martedì 8 settembre 2020) “Sono contentissimo, dopo tre anni che ci provavo è finalmente arrivato il grande risultato. Lo dico con il sorriso, spero che un mito come Totò Antibo non ce l’abbia con me, gli ho tolto un altro record, ma so che faceva il tifo per me. Era l’obiettivo della mia stagione e averlo ottenuto significa che sono sulla strada giusta, che gli obiettivi prefissati li ho centrati. Vorrei aver dato ai giovani tanta motivazione“. Queste sono le dichiarazioni del mezzofondista italiano Yeman Crippa, intervistato dalla Fidal dopo aver stabilito un nuovo record italiano sui 5000 metri. L’atleta italiano ha fatto registrare un crono di 13’02”26, in occasione del meeting di Ostava 2020, inferiore soltanto a quello dei corridori Jacob Kiplimo ... Leggi su sportface

DanieleRaponi : #Crippa ???? ha stabilito il nuovo #record italiano nei 5000 mt in 13’02”26 al #meeting di #Ostrava #atletica… - TittaTwitta1 : RT @atleticaitalia: #atletica è iniziata la DIRETTA TV su @RaiSport del 56° Palio della Quercia, il meeting internazionale di Rovereto con… - lukealb : RT @atleticaitalia: #atletica è iniziata la DIRETTA TV su @RaiSport del 56° Palio della Quercia, il meeting internazionale di Rovereto con… - sportface2016 : #Atletica, #Ostrava 2020: record italiano di #Crippa sui 5000 metri - atleticaitalia : #atletica è iniziata la DIRETTA TV su @RaiSport del 56° Palio della Quercia, il meeting internazionale di Rovereto… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica meeting LIVE Atletica, Meeting Rovereto 2020 in DIRETTA: 12?90 per Luminosa Bogliolo! Jacobs battuto da Simbine. Crippa record nei 5000 a Ostrava! OA Sport Rieti, Roberta Bruni si conferma su buoni standard: salta 4.30 anche a Chiari

RIETI - Un altro 4,30 per la reatina Roberta Bruni nell’asta, che vince anche a Chiari. La neocampionessa italiana, che lo scorso 30 agosto agli Assoluti di Padova ha conquistato il titolo tricolore c ...

Atletica, a Modena il trofeo Crotti con atleti nazionali

Mercoledì 9 settembre al Campo Scuola di Modena centinaia di atleti in gare di velocità, mezzo fondo, salti e lanci Tantissimi iscritti e buoni accrediti per le gare che caratterizzeranno il Trofeo Cr ...

RIETI - Un altro 4,30 per la reatina Roberta Bruni nell’asta, che vince anche a Chiari. La neocampionessa italiana, che lo scorso 30 agosto agli Assoluti di Padova ha conquistato il titolo tricolore c ...Mercoledì 9 settembre al Campo Scuola di Modena centinaia di atleti in gare di velocità, mezzo fondo, salti e lanci Tantissimi iscritti e buoni accrediti per le gare che caratterizzeranno il Trofeo Cr ...