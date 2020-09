"Alla fine pagheranno le donne?". Disastro-scuola, se anche Formigli demolisce Lucia Azzolina (Di martedì 8 settembre 2020) No, neppure a Corrado Formigli è piaciuta la gestione della ripartenza per le scuole dopo il lungo stop per coronavirus. E così, a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, nella puntata di martedì 8 settembre sul metaforico banco degli imputati ci finisce Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione M5s, al centro dei ragionamenti del conduttore di PiazzaPulita. "Non si poteva creare un'unità per mettere in terapia intensiva la scuola e farci trovare pronti a settembre?", chiede con ironia. Insomma: il governo non poteva davvero mettere la testa sulla vicenda fino a trovare una soluzione? E ancora, Formigli aggiunge: "Si poteva andare a votare in altri edifici che non fossero quelli scolastici", ricorda riferendosi alle imminenti regionali. "Ci sono tante cose fattibili che non ... Leggi su liberoquotidiano

UNHCRItalia : Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre u… - frankgabbani : In questa estate così strana e diversa, è stato un privilegio poter girare l'Italia in tour ed essere letteralmente… - SkySportMotoGP : ? 13 giri alla fine, 3 piloti per la vittoria ???? Ad Aragón è battaglia per la leadership ? E tra Rea e Redding spun… - Frasi_E_Poesie : RT @lucy_esposito: «Io muto tu sorda entrambi ciechi Tangibile realtà dev’essere il mio amore se alla fine ci hai sbattuto contro e ti… - aranciaverde : RT @UNHCRItalia: Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre un mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine Alla fine c'è arrivato pure Zingaretti. Al referendum l'Italia cambia solo con il Sì. Via libera della direzione dem alla riforma dei 5S LA NOTIZIA I dubbi di Leclerc

[Rassegna stampa] – La gara di Monza è stata uno dei punti più bassi della storia, perlomeno quella recente, della Ferrari. Sebastian Vettel si è ritirato per la rottura dell’impianto frenante, Charl ...

Omicidio Colleferro, un testimone: "Quelli ogni sera vanno a cercare qualcuno da picchiare"

Perché è stato ucciso Willy Monteiro Duarte Con il passare delle ore si fa più precisa la ricostruzione della catena di eventi che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Il giova ...

[Rassegna stampa] – La gara di Monza è stata uno dei punti più bassi della storia, perlomeno quella recente, della Ferrari. Sebastian Vettel si è ritirato per la rottura dell’impianto frenante, Charl ...Perché è stato ucciso Willy Monteiro Duarte Con il passare delle ore si fa più precisa la ricostruzione della catena di eventi che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Il giova ...