Zerocalcare torna con Scheletri e altri progetti (Di lunedì 7 settembre 2020) Attendevamo da tempo notizie da Zerocalcare. E ora sono finalmente arrivate. Per l’autore e disegnatore sta per iniziare un autunno caldo. In queste ore, per esempio, è stata svelata la copertina della sua ultima fatica intitolata Scheletri. A tre anni da Macerie prime, a un anno dalla raccolta La scuola di pizze in faccia del professor Calcare e a pochi mesi della riedizione aggiornata di Kobane Calling Oggi, l’autore noto al secolo come Michele Rech torna con un nuovo lavoro inedito che consisterà di 288 pagine in bianco e nero. Il volume sarà pubblicato il 15 ottobre (ma è già possibile pre-ordinarlo), come sempre da Bao Publishing. La copertina regular è con i colori di Alberto Madrigal, a cui dunque seguiranno prossimamente altre varianti ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Zerocalcare torna Zerocalcare torna con Scheletri e altri progetti Wired.it Christopher Nolan: il regista di Tenet secondo Zerocalcare

Con l'uscita di Tenet al cinema, Zerocalcare approfitta per raccontare il regista Christopher Nolan dal suo punto di vista. Qual è il rapporto tra Zerocalcare e il cinema di Christopher Nolan? Approfi ...

Con l'uscita di Tenet al cinema, Zerocalcare approfitta per raccontare il regista Christopher Nolan dal suo punto di vista. Qual è il rapporto tra Zerocalcare e il cinema di Christopher Nolan? Approfi ...