Uomini e Donne, la nuova edizione dal 7 settembre su Canale 5, ecco le novità (Di lunedì 7 settembre 2020) Uomini e Donne, la nuova edizione da lunedì 7 settembre alle 14:45 su Canale 5, con un nuovo studio e la fusione tra il trono over e quello classico. Finita l’estate il day-time di Canale 5 si riaccende, con la partenza di tutto i programmi. Lunedì 7 settembre alle 14:45 partirà anche Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 con Maria De Filippi ormai alla venticinquesima stagione, e per l’occasione si rinnoverà, in tutti i sensi. L’appuntamento con Uomini e Donne è sempre lo stesso, dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5, ecco le principali novità della ... Leggi su dituttounpop

elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - DPCgov : Profondo cordoglio per la scomparsa del finanziere Sergio Francese, morto durante un'esercitazione di soccorso alpi… - danieleviotti : Distruggere il patriarcato passo a passo. L’arrotino che passa sotto casa mia non dice più “donne è arrivato l’arro… - disturbialien : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… - aatreaa : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… -