Uomini e donne: Gemma Galgani pronta allo scontro con Sirius e Valentina (Di lunedì 7 settembre 2020) Uomini e donne è pronto a fare il suo ritorno e ad aprire le danze è proprio Gemma Galgani in un acceso scontro con il suo corteggiatore Sirius. Gemma Galgani e Sirius (fonte Instagram @GemmaGalgani e @nicolavivarelli)Si preannuncia una prima puntata scoppiettante quella inaugurale di Uomini e donne che torna su Canale 5 A prendere parola saranno i protagonisti lasciati in sospeso prima della pausa estiva: Gemma Galgani e il suo corteggiatore Sirius. Tra gli spettatori in sala, ma anche per quelli in casa, c’è grande attesa dal momento che la Galgani pare ... Leggi su chenews

elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - GiovanniToti : Notte di allerta in #Liguria ma in Protezione Civile, dove sto monitorando la situazione, mi hanno fatto spegnere l… - AperolSprint : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… - dantecorneli : RT @ComandanteLupo: Vizzano (BO) 7 settembre 1944. Un reparto di SS tedesche rastrella una trentina di persone, tra le quali donne, vecchi… -