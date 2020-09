Ultime Notizie Roma del 07-09-2020 ore 13:10 (Di lunedì 7 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in stra firmato oggi dal premier Giuseppe Conte il nuovo dpcm che di fatto conferma le misure contenute nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto in scadenza il 7 settembre prorogando le fino al 30 di Settembre previsto l’obbligo di mascherine si è aperto sia chiuso quando non è possibile garantire il distanziamento e nei luoghi della Movida dalle 18 alle 6 del mattino suona la campanella per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano sono loro i primi a rientrare in classe dopo il oaktown causato dal covid delle prossime due settimane toccherà da altre regioni abbiamo lavorato tanto per minimizzare i rischi a scuola Chiederemo sacrificio a tutti studenti e personale per seguire regole e ... Leggi su romadailynews

fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - fanpage : #Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - AriannaPioli : RT @GHINODITACCO18: Ultime notizie: Jhonny “Lo zingaro” in permesso premio è fuggito per la seconda volta. Il magistrato criminale che ha r… - Lukyluke311 : RT @GHINODITACCO18: Ultime notizie: Jhonny “Lo zingaro” in permesso premio è fuggito per la seconda volta. Il magistrato criminale che ha r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, isolare anche gli asintomatici Fanpage.it Borsa: Europa ok a meta' seduta, listini ignorano rischio Brexit "no deal"

E' invece in calo Tenaris, che perde oltre un punto e mezzo. Il titolo risente della debolezza del prezzo del petrolio ma anche degli ultimi dati sui pozzi petroliferi in attivita' a livello mondiale.

Robeco: fascino dell’azionario ma occhio a presidenziali Usa e fiducia dei consumatori

Il flusso di notizie sul virus sarà fondamentale ... negli Stati Uniti è scesa al minimo storico degli ultimi di sei anni. Senza ulteriori stimoli, questo graverà sulla spesa dei consumatori. In ...

E' invece in calo Tenaris, che perde oltre un punto e mezzo. Il titolo risente della debolezza del prezzo del petrolio ma anche degli ultimi dati sui pozzi petroliferi in attivita' a livello mondiale.Il flusso di notizie sul virus sarà fondamentale ... negli Stati Uniti è scesa al minimo storico degli ultimi di sei anni. Senza ulteriori stimoli, questo graverà sulla spesa dei consumatori. In ...