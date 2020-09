Storie Italiane, lo strazio di Wilma Goich: “Susanna è morta in un mese” (Di lunedì 7 settembre 2020) Apre la stagione con il botto Eleonora Daniele, tornata oggi in onda dopo il parto e dopo una lunga pausa estiva al timone del suo contenitore mattutino, Storie Italiane. Lasciano il segno le due ospiti che la Daniele ha accolto nel suo salotto: Catherine Spaak, che ha raccontato dei recenti problemi di salute, e Wilma Goich che ha commosso il pubblico a casa con lo straziante ricordo della figlia Susanna Vianello. Wilma Goich: il dolore per la morte della figlia Susanna Era lo scorso aprile quando moriva, prematuramente, la giornalista e speaker radiofonica Susanna Vianello, la 50enne figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Proprio la madre quest’oggi ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ha ... Leggi su thesocialpost

