SiN: Reloaded arriverà il prossimo anno. Il classico FPS rivivrà su PC nella versione remaster (Di lunedì 7 settembre 2020) Durante il livestream Realms Deep 2020, Nightdive Studios, Slipgate Ironworks, Ritual Entertainment e 3D Realms hanno annunciato SiN: Reloaded.Il gioco uscirà il prossimo anno su PC ed è una rimasterizzazione del classico FPS SiN del 1988 di Ritual Entertainment.Se non avete familiarità con il gioco, qui sotto potete leggere la descrizione presente sulla pagina Steam.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Nightdive Studios e 3D Realms hanno unito le forze e annunciato SiN: Reloaded, versione rimasterizzata del celebre FPS sviluppato originariamente da Ritual Entertainment e pubblicato nel lontano 1998.

Shadow Man: nuovo teaser trailer per la remastered

Giornata di annunci per Nightdive Studios, che dopo aver presentato il nuovo video gameplay di System Shock Remake e annunciato SiN Reloaded, presenta ora un teaser trailer di Shadow Man Remastered. U ...

