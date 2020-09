Poco X3 NFC: display a 120 Hz, batteria da 5160 mAh a partire da 229€ (Di lunedì 7 settembre 2020) Xiaomi presenta ufficialmente Poco X3 NFC, entry level con displayFull HD Plus a 120 Hz e batteria dalla capacità enorme che dovrebbe assicurare una lunga durata nonostante l’elevata frequenza di aggiornamento.Il terzo modello del sotto brand dell’azienda cinese rispetta la natura dei suoi predecessori con specifiche di buon livello ad un prezzo super competitivo.Si parte da 229€ per la variante base, due quelle disponibili che variano per la quantità di memoria interna.Recensione di Redmi Note 9S: un altro economico, quasi al top, di XiaomiPoco X3 NFC: la frequenza di aggiornamento più alta al minor costoAl momento è l’unico smartphone economico che può vantare un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ma non solo, è anche il ... Leggi su pantareinews

