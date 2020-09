Pensione, dopo 41 anni di contributi penso di averla guadagnata (Di lunedì 7 settembre 2020) Inviato da D. – Buongiorno,io sono uno che aspira ad andare in Pensione con 41 anni a prescindere dell’età. Ho iniziato a 15anni le scuole le ho fatte serali, ho sempre lavorato 9/10 ore più mezza giornata al sabato, sono appena 10 anni che non faccio straordinari per il calo lavorativo. Non ho mai usufruito di cassa integrazione, malattia de ho fatta pochissima, quindi ho pagato fior fiore di contributi all,inps non mi venissero a dire che costo troppo alle casse dell.ente ad andare a 56 anni. Non ho mai goduto niente ,voglio soltanto i miei ultimi anni passarli tranquillo, non sembra ma psicologicamente e fisicamente son distrutto, il mio lavoro è metalmeccanico in una piccola industria, li si lavora senza alzare la testa e ... Leggi su pensioniefisco

NelleMarche : @Spicci3 @Alberto61153413 Bellissima???? Io tanti anni fa avevo un angloaraba portata via da un commerciante che l'av… - valeriovaleri48 : Lavoro dopo pensione: sì con anticipata, no con quota 100 - lelets : @fabriziobarca @micheleboldrin @liberioltre @DD_Forum Si stava meglio quando si andava in pensione a 40 anni dopo 20 di contributi, no? - marcoiorio951 : Anche oggi un boomer ex dipendente: andato in pensione dopo 25 anni di lavoro. Hanno fatto proprio la bella vita. - CuccioloHD : RT @SilviaTeresa14: Il pensionato simbolo della crisi greca, che piange disperato perché, dopo aver girato 4 banche, non è riuscito a prele… -