Palazzi: “Boscaglia come Zeman, mi ha colpito una cosa. Serie C? Ecco cosa serve per vincere, i giovani…” (Di lunedì 7 settembre 2020) E' il giorno di Andrea Palazzi.Il nuovo centrocampista del Palermo, approdato alla corte di Roberto Boscaglia con la formula del prestito sEcco dal Monza, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono venuto a Palermo in prestito, ma sono certo che con il ds Castagnini non avrò problemi a rinnovare o a trasferirmi a titolo definitivo, intanto però penso solo al campo. Boscaglia come Zeman? Si, entrambi chiedono un calcio offensivo con pressing alto. Il nostro allenatore pretende tanto da noi, gli allenamenti sono duri e questo aspetto di Boscaglia mi ricorda molto il credo calcistico di Zeman. Io sono a disposizione del mister sempre e comunque, indipendentemente dalle caratteristiche dei compagni e dei centrocampisti che mi affiancano - ... Leggi su mediagol

