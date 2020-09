Ora Gervasoni dice che il tweet in cui si chiede se Elly Schlein è un uomo era «esperimento di psicologia sociale» (Di lunedì 7 settembre 2020) Ora si chiama «esperimento di psicologia sociale». Già, perché è questa – pare – la spiegazione che Marco Gervasoni, docente di Storia all’università del Molise, ha dato a proposito del suo tweet contestatissimo, in cui mostra la copertina de L’Espresso dedicata a Elly Schlein e si chiede se la vicepresidente dell’Emilia-Romagna fosse un uomo. LEGGI ANCHE > Il commento di Gervasoni sulla copertina con Elly Schlein: «Ma che è? Un uomo?» Marco Gervasoni e la scusa dell’esperimento sociale su Elly ... Leggi su giornalettismo

Che22peace71 : RT @Frab451: Proprio sicuro che fosse un 'esperimento di psicologia sociale e politico' ? Un'ora dopo averlo postato aveva risposto così ad… - giornalettismo : Ora, il docente universitario Marco #Gervasoni prova a far passare il suo tweet su Elly #Schlein ('ma è n'omo?') co… - angelo_ra_ : RT @Solocarmen1: Per 48 ore di fila il @pdnetwork, Zingaretti,Corrao ecc. hanno minacciato gli oppositori del pensiero unico di soppression… - Solocarmen1 : Per 48 ore di fila il @pdnetwork, Zingaretti,Corrao ecc. hanno minacciato gli oppositori del pensiero unico di sopp… - MgraziaT : RT @Frab451: Proprio sicuro che fosse un 'esperimento di psicologia sociale e politico' ? Un'ora dopo averlo postato aveva risposto così ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Gervasoni Come Gervasoni ha rigirato la frittata dopo la figuraccia sessista su Elly Schlein next Il coraggio di Elly Schlein più forte del popolo degli odiatori

Non basta essere giovani, poliglotte, coraggiose. Non basta aver preso 23mila preferenze con una propria neonata lista, ed essersi guadagnate a furor di popolo la carica di vicepresidente dell’Emilia- ...

Come Gervasoni ha rigirato la frittata dopo su la figuraccia sessista su Elly Schlein

Qualcuno gli ricorda che “Lui è uno Zio Fester che non ce l’ha fatta” ma anche se vi vogliamo fornire una prova fotografica non è questo il modo giusto di difendere Elly Schlein. Perché Elly è una don ...

Non basta essere giovani, poliglotte, coraggiose. Non basta aver preso 23mila preferenze con una propria neonata lista, ed essersi guadagnate a furor di popolo la carica di vicepresidente dell’Emilia- ...Qualcuno gli ricorda che “Lui è uno Zio Fester che non ce l’ha fatta” ma anche se vi vogliamo fornire una prova fotografica non è questo il modo giusto di difendere Elly Schlein. Perché Elly è una don ...