McKennie si presenta alla Juve: “Sono un mediano a tutto campo. Vorrei essere un esempio per i giovani americani” (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono arrivate pochi minuti fa dall’Allianz Stadium le prime parole ufficiali di Weston McKennie da giocatore della Juventus e parla innanzitutto del primo contatto con la società: “Appena l’ho saputo ero entusiasta, volevo firmare in pochissimo tempo e in quindici giorni è successo”. Poi alcune parole sul suo ruolo in campo: “Sono un centrocampista, mi piace stare nella zona centrale del campo e recuperare palloni. Ho parlato con Pirlo e gli piace il modo in cui gioco e la mia aggressività, abbiamo già un’idea di dove posso giocare”. Il primo americano in bianconero e il suo ruolo nel Black lives matter: “E’ un onore essere il primo della mia nazionalità alla Juve, ... Leggi su alfredopedulla

