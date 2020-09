McKennie: “Pirlo è un maestro, Totti è il mio idolo” (Di lunedì 7 settembre 2020) La Juventus ha presentato oggi Weston McKennie, centrocampista statunitense prelevato dallo Schalke 04. Queste le sue parole in conferenza stampa. Tutto è successo in due settimane. Quando ho saputo dell’interesse della Juve ero felicissimo, volevo fortemente questo club. Sono entusiasta. Essere il primo americano della Juve è un orgoglio, sono onorato di essere qui. Questa società è già famosa negli USA, ma proverò anch’io a promuovere ulteriormente il brand nel mio paese. La Juventus non ha dovuto convincermi in chissà quale maniera, è meraviglioso essere qui. Pirlo è stato un maestro, imparare da lui ed essere circondato da giocatori di questo calibro è un sogno che diventa realtà. La posizione migliore per me è da area ad area. Girarmi e controllare il ... Leggi su ilnapolista

