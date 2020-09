Matrimonio con positivo: un centinaio di invitati in isolamento a Foggia (Di lunedì 7 settembre 2020) Un Matrimonio, per sua stessa natura, è un evento in cui è difficile mantenere le distanze sociali. E nel Matrimonio in questione la presenza di un positivo al coronavirus costringerà ben 100 persone all’isolamento. La notizia è stata riportata quest’oggi dall’Ansa: un invitato ad un Matrimonio che si è tenuto la scorsa settimana a Foggia … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Se ci si riflette, ci si accorge che il cinema (americano ma non solo), ha sempre dato pochissimo spazio alla dimensione femminile popolare dell’800, il che di certo è già un elemento per cui vi consi ...

E’ risultato positivo al Covid 19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e per questo motivo un centinaio di invitati è stato posto in isolamento fiduciari ...

