Marina Berlusconi positiva al Covid. “In isolamento a casa, sta bene e lavora” (Di lunedì 7 settembre 2020) Anche Marina Berlusconi, secondo quanto apprende l’Ansa, risulta positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi. L'articolo Marina Berlusconi positiva al Covid. “In ... Leggi su ilfattoquotidiano

