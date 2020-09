Lazio, Acerbi sbotta: “Merito rispetto, altrimenti non rinnovo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dal ritiro della Nazionale italiana impegnata questa sera in Nations League contro l’ Olanda ad Amsterdam, il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, lancia un duro attacco alla società biancoceleste a causa del suo rinnovo contrattuale che sarebbe ancora incerto e che potrebbe complicarsi dopo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di RaiSport: “Rinnovo? Le cose si fanno nelle sedi opportune, non suo giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto anche io un minimo di rispetto o che almeno se ne parli nelle sedi opportune”. Lazio: arriva Fares, Inzaghi vuole garanzie Muriqi vestirà la maglia della Lazio Acerbi, attraverso il suo procuratore Federico Pastorello, avrebbe chiesto un ingaggio da ... Leggi su sport.periodicodaily

